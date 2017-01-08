Барак Обама появился на свадьбе давнего партнера по гольфу

Фото: AmericaRU.com
Николсон работает личным помощником Обамы и занимается организацией его поездок. В субботу он женился на Хелен Пайсич в Джексонвилле, и торжество Президент США не пропустил.
Хелен Пайсич – дочь политика из окружения Обамы. Ее отец занимался сбором средств для президентской компании действующего главы Америки. Жених и невеста познакомились во время выборов 2008 года.
С момента вступления в должность Барак Обама сыграл 333 партии в гольф, 192 – с Николсоном.
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