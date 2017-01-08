Барак Обама появился на свадьбе давнего партнера по гольфу

8 января 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Президент США Барак Обама (Barack Obama) побывал на свадьбе своего давнего сотрудника, наиболее частого партнера по играм в гольф Марвина Николсона. Торжество состоялось во Флориде.Николсон работает личным помощником Обамы и занимается организацией его поездок. В субботу он женился на Хелен Пайсич в Джексонвилле, и торжество Президент США не пропустил.Хелен Пайсич – дочь политика из окружения Обамы. Ее отец занимался сбором средств для президентской компании действующего главы Америки. Жених и невеста познакомились во время выборов 2008 года.С момента вступления в должность Барак Обама сыграл 333 партии в гольф, 192 – с Николсоном.