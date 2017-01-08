В зоопарке Кливленда умер 32-летний самец гориллы

Фото: AmericaRU.com
По словам исполнительного директора зоопарка Криса Кухара (Chris Kuhar), 32-летний самец по кличке Бебак был одним из знаковых животных в питомнике. Его, как и 29-летнего Моколо, в 1994 году привезли в Кливленд из зоопарка Чикаго, где они родились.
Несколько месяцев назад здоровье Бебака ухудшилось. Ветеринары делали все возможное, чтобы вылечить его. Однако он все же умер. Бебак и Моколо были диагностированы заболеваниями сердца в 2008 году. Это повальная болезнь горилл, живущих в зоопарках. Самцов кормили едой с богатым содержанием клетчатки, это значительно облегчило их состояние.
По словам сотрудников зоопарка, Моколо «эмоционально отреагировал» на потерю друга.
Гориллы, живущие в неволе, имеют среднюю продолжительность жизни около 30 лет.
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