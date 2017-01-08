Снег засыпал восточное побережье США, став причиной сотен аварий

8 января 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

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Огромное заносы мокрого снега по всему восточному побережью Америки стали причиной сотен аварий на дорогах. Двадцать пять тысяч американцев остаются без света – метель обесточила часть Вирджинии и другие районы на северо-востоке. Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы падение температуры скует снежные дороги пластом льда.Несколько автомобильных аварий в Джорджии и Северной Каролине стали смертельными. Тем не менее, люди извлекли уроки из последствий прошлого бурана, когда в заторы попали тысячи авто. В этот раз многие жители США остались дома, поэтому массовых тянучек удалось избежать. Самая большая пробка образовалась в Коннектикуте, где в аварию попало 20 машин, но никто серьезно не пострадал.Более всего ДТП произошло в Вирджинии – 325 аварий, в Северной Каролине – 250. Также несколько сотен аварий зарегистрировано в Теннесси и Миссисипи.По данным Национальной службы погоды, на востоке США за несколько часов выпало 20-30 см снега.