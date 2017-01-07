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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Детройте 9-летняя девочка умерла спустя 3 часа после удаления гланд
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В Детройте 9-летняя девочка умерла спустя 3 часа после удаления гланд


В Детройте 9-летняя девочка умерла спустя 3 часа после удаления гланд
Фото: AmericaRU.com
В Детройте 9-летняя девочка, которой сделали операцию по удалению небных миндалин, или гланд, умерла всего через три часа после выхода из больницы.

Инцидент произошел 8 декабря, но мать девочки все еще пытается получить ответ на вопрос о том, как ее дочь могла умереть от остановки сердца после несложной операции.
Протокол результатов вскрытия до сих пор недоработан, передает The Detroit News, но в нем говорится, что у Эниалы Грир (Anyialah Greer) могли появиться трудности с дыханием, как возможное осложнение от наркоза. Кроме того, причиной смерти могла послужить ранее невыявленная болезнь сердца.

Девочка нуждалась в проведении операции, так как страдала от апноэ сна. Ее мать собирается подать на медицинский центр исковое заявление. Она планирует привлечь к ответственности доктора, который проводил операцию и выписал ребенка, несмотря на нестабильное состояние.
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