В Детройте 9-летняя девочка умерла спустя 3 часа после удаления гланд

7 января 2017 года, 19:41

Фото: AmericaRU.com

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В Детройте 9-летняя девочка, которой сделали операцию по удалению небных миндалин, или гланд, умерла всего через три часа после выхода из больницы.Инцидент произошел 8 декабря, но мать девочки все еще пытается получить ответ на вопрос о том, как ее дочь могла умереть от остановки сердца после несложной операции.Протокол результатов вскрытия до сих пор недоработан, передает The Detroit News, но в нем говорится, что у Эниалы Грир (Anyialah Greer) могли появиться трудности с дыханием, как возможное осложнение от наркоза. Кроме того, причиной смерти могла послужить ранее невыявленная болезнь сердца.Девочка нуждалась в проведении операции, так как страдала от апноэ сна. Ее мать собирается подать на медицинский центр исковое заявление. Она планирует привлечь к ответственности доктора, который проводил операцию и выписал ребенка, несмотря на нестабильное состояние.