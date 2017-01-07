Трамп заявил, что демократы сами виноваты в том, что хакеры взломали сервер их партии

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После встречи с сотрудниками американской разведки, на которой Трампу предоставили засекреченный доклад о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, политик прокомментировал ситуацию в Твиттере. "Вопиющая небрежность Национального комитета Демократической партии позволила хакерам взломать систему. У Национального комитета Республиканской партии была сильная защита", - написал он.
В незасекреченной версии доклада говорится, что президент России Владимир Путин дал поручение повлиять на президентские выборы в пользу Трампа. Это привело к публикации украденных хакерами электронных писем Хиллари Клинтон и ее сторонников.
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