Насколько благополучно вы стареете? Анализ крови может рассказать об этом

7 января 2017 года, 18:50

Фото: AmericaRU.com

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Возраст человека в действительности может быть просто цифрой: насколько благополучно проходит старение? можно определить по анализу крови. Новое исследование показало, что некоторые показатели биомаркеров могут сигнализировать о риске развитии ряда связанных с возрастом заболеваний.Хронологический возраст человека не обязательно отражается на общем состоянии здоровья или риске развития определенных состояний. Показатели биомаркеров, путем их сравнения, могут отразить более полное представление о рисках развития связанных с возрастом болезней, таких как болезни сердца, инсульт, диабет 2 типа и рак, или смерти. Специалисты Школы медицины при Бостонском университете изучили 19 биомаркеров в образцах крови более 4700 людей. Возраст испытуемых составил от 30 до 110 лет.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Aging Cell».