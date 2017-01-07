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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеНасколько благополучно вы стареете? Анализ крови может рассказать об этом
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Насколько благополучно вы стареете? Анализ крови может рассказать об этом


Насколько благополучно вы стареете? Анализ крови может рассказать об этом
Фото: AmericaRU.com
Возраст человека в действительности может быть просто цифрой: насколько благополучно проходит старение? можно определить по анализу крови. Новое исследование показало, что некоторые показатели биомаркеров могут сигнализировать о риске развитии ряда связанных с возрастом заболеваний.

Хронологический возраст человека не обязательно отражается на общем состоянии здоровья или риске развития определенных состояний. Показатели биомаркеров, путем их сравнения, могут отразить более полное представление о рисках развития связанных с возрастом болезней, таких как болезни сердца, инсульт, диабет 2 типа и рак, или смерти. Специалисты Школы медицины при Бостонском университете изучили 19 биомаркеров в образцах крови более 4700 людей. Возраст испытуемых составил от 30 до 110 лет.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Aging Cell».
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