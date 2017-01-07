Ученые создали самый прочный и легкий материал

7 января 2017 года, 18:26

Фото: AmericaRU.com

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Двухмерный материал графен является одним из самых прочных материалов, известных человеку, но ученые изо всех сил стараются использовать это качество для трехмерных материалов. Так было до сих пор.В пятницу специалисты Массачусетского технологического института объявили о том, что им удалось разработать один из самых прочных и легких материалов. Они смогли сжать графен, расплавив его. Полученный материал имеет плотность всего 5 процентов, как и сталь, но в 10 раз прочнее. Ученые утверждают, что теперь им по силам создать необычные конфигурации материала, а также другие легкие и прочные материалы с использованием аналогичных геометрических характеристик. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science Advances».Двухмерные материалы, как графен, демонстрируют феноменальную прочность и уникальные электрические свойства, но из-за их чрезвычайной тонкости их практически невозможно использовать в тех случаях, когда эти свойства могли бы оказаться весьма полезными, например, при производстве транспортных средств, строительстве зданий или создании электронных устройств.