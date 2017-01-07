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Ученые создали самый прочный и легкий материал


Ученые создали самый прочный и легкий материал
Фото: AmericaRU.com
Двухмерный материал графен является одним из самых прочных материалов, известных человеку, но ученые изо всех сил стараются использовать это качество для трехмерных материалов. Так было до сих пор.

В пятницу специалисты Массачусетского технологического института объявили о том, что им удалось разработать один из самых прочных и легких материалов. Они смогли сжать графен, расплавив его. Полученный материал имеет плотность всего 5 процентов, как и сталь, но в 10 раз прочнее. Ученые утверждают, что теперь им по силам создать необычные конфигурации материала, а также другие легкие и прочные материалы с использованием аналогичных геометрических характеристик. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science Advances».

Двухмерные материалы, как графен, демонстрируют феноменальную прочность и уникальные электрические свойства, но из-за их чрезвычайной тонкости их практически невозможно использовать в тех случаях, когда эти свойства могли бы оказаться весьма полезными, например, при производстве транспортных средств, строительстве зданий или создании электронных устройств.
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