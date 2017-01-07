Миллионы китайцев учатся жить в условиях смога-апокалипсиса

7 января 2017 года, 18:00

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107987

Поскольку уровень смога на севере Китая достиг исторически рекордного, то миллионы жителей страны учатся жить в новых условиях, которые можно назвать «апокалипсисом»."Если я не надену маску перед выходом, то на улице чувствую головокружение, и у меня начинаются проблемы с дыханием. Но даже если я ее надеваю, то чувствую себя подавленным, мое настроение испорчено и мне не хочется никуда идти", - сказал 23-летний Цзян Юйвэй (Jiang Yuwei), студент Пекинского университета иностранных исследований. В 32 городах Китая объявлен красный уровень тревоги из-за загрязненного воздуха, что является самым серьезным предупреждением. Еще 27 городов, включая Пекин, находятся на оранжевом уровне.Видимость в районах составляет менее 500 метров, а по прогнозам она может снизиться до 50 метров. Зима, как правило, наиболее «загрязненный» сезон в Китае, потому что в этот период сжигается большее количество угля. Производители также часто увеличивают свое производство перед китайским Новым годом, который в этом году страна отметит 28 января.