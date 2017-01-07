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Главная страница → Раздел: В миреМиллионы китайцев учатся жить в условиях смога-апокалипсиса
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Миллионы китайцев учатся жить в условиях смога-апокалипсиса


Миллионы китайцев учатся жить в условиях смога-апокалипсиса
Фото: AmericaRU.com
Поскольку уровень смога на севере Китая достиг исторически рекордного, то миллионы жителей страны учатся жить в новых условиях, которые можно назвать «апокалипсисом».

"Если я не надену маску перед выходом, то на улице чувствую головокружение, и у меня начинаются проблемы с дыханием. Но даже если я ее надеваю, то чувствую себя подавленным, мое настроение испорчено и мне не хочется никуда идти", - сказал 23-летний Цзян Юйвэй (Jiang Yuwei), студент Пекинского университета иностранных исследований. В 32 городах Китая объявлен красный уровень тревоги из-за загрязненного воздуха, что является самым серьезным предупреждением. Еще 27 городов, включая Пекин, находятся на оранжевом уровне.

Видимость в районах составляет менее 500 метров, а по прогнозам она может снизиться до 50 метров. Зима, как правило, наиболее «загрязненный» сезон в Китае, потому что в этот период сжигается большее количество угля. Производители также часто увеличивают свое производство перед китайским Новым годом, который в этом году страна отметит 28 января.

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