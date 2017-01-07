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SpaceX готовится к запуску новой ракеты


SpaceX готовится к запуску новой ракеты
Фото: AmericaRU.com
После определения причины взрыва ракеты Falcon 9, который произошел в сентябре прошлого года, компания SpaceX готова возобновить полеты.

Ракета взорвалась на стартовой площадке мыса Канаверал 1 сентября, а врыв уничтожил спутник, который она должна была вывести на орбиту. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причиной взрыва послужило возгорание жидкого кислорода.

В настоящее время SpaceX планирует запустить 10 коммуникационных спутников Iridium NEXT. Запуск состоится на авиабазы Ванденберга в Калифорнии. В пятницу компания Iridium заявила, что испытания при статической нагрузке были завершены успешно и ракета будет готова к запуску на следующей неделе.

Взрыв Falcon 9 стал препятствием для компании и ее основателя Илона Маска (Elon Musk), который хочет устроить революцию в промышленности с помощью изобретения ракет для многоразового запуска, что позволит экономить огромные суммы.
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