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Риск возникновения рака у женщин можно определить по микробиому


Риск возникновения рака у женщин можно определить по микробиому
Фото: AmericaRU.com
У женщин определенное состояние микробиома может сигнализировать о раке в организме, показало небольшое новое исследование.

Специалисты Клиники Майо изучили бактерии в репродуктивном тракте более 30 женщин и обнаружили, что в микробиоме испытуемых, страдающих одним из видов рака матки, бактерии Porphyromonas species и Atopobium vaginae были связаны с заболеванием. Среди участниц эксперимента 17 был поставлен диагноз рак эндометрия, а 4 - гиперплазия эндометрия, которая может быть предшественником страшного заболевания.

По данным Национального института рака, рак эндометрия является наиболее распространенным типом гинекологического рака. Однако слишком мало известно о том, что вызывает его. Микробиом - это совокупность микроорганизмов, которые живут в теле человека. В предыдущих исследованиях ученые связывали микробиом с другими видами рака. Например, существует установленная связь между бактерией Helicobacter pylori и раком желудка.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Genome Medicine».

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