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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖители Нью-Йорка смогут пользоваться мобильной связью на каждой станции метро
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Жители Нью-Йорка смогут пользоваться мобильной связью на каждой станции метро


Жители Нью-Йорка смогут пользоваться мобильной связью на каждой станции метро
Фото: AmericaRU.com
По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), планы по обеспечению мобильной связи в метро превратятся в реальность на год раньше запланированного срока.

Сервис будет доступен с понедельника по всей системе метрополитена города, сказал Куомо. Проект был закончен раньше благодаря продвижению модернизации системы метрополитена, которое также послужило толчком для предоставления услуги беспроводной связи на станциях по всему городу.

"Предоставление Wi-Fi и услуг мобильной связи в метрополитене с опережением графика поменяло наше мнение о станциях метро. Это может удовлетворить потребности следующего поколения", - сказал Куомо. Компания Transit Wireless инвестировала более 300 миллионов долларов в проект. "Связь важна для наших пассажиров, и мы очень рады, что эта жизненно важная услуга была предоставлена с опережением графика", - сказал главный исполнительный директор транспортной компании МТА Томас Прендергаст (Thomas Prendergast).
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