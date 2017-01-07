В результате стрельбы в аэропорту Флориды погибли 5 человек

7 января 2017 года, 16:07

Фото: AmericaRU.com

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В городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, бывший военнослужащий открыл огонь в зале выдачи багажа, убив пятерых человек. В результате инцидента получили ранения, как минимум, восемь человек.По словам сотрудников правоохранительных органов, у нападавшего были проблемы с психикой, так как он утверждал, что правительство контролирует его разум. Стрелок был взят под стражу, когда у него закончились пули и он, отбросив пустой пистолет, лег на пол. Как сообщил один из очевидцев происшествия, когда началась стрельба люди кричали и бежали к выходу.Бывший военный был идентифицирован как 26-летний Эстебан Сантьяго (Esteban Santiago), который служил в Ираке, но был понижен в должности, а затем уволен за неудовлетворительную службу. Его брат рассказал, что мужчина в последнее время получал психологическое лечение. Сантьяго признался, что американское правительство контролировало его разум и заставляло смотреть видео Исламского государства. Он заявил, что не собирался никого убивать.