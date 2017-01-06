Ученые обнаружили область мозга, продолжающую расти во взрослом возрасте

6 января 2017 года, 20:21

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что одна область мозга продолжает расти и во взрослом возрасте. Ученые проанализировали данные МРТ участников и изучили плотность ткани мозга детей и взрослых.Это открытие является удивительным, так как долгое время ученые считали, что ткани мозга останавливаются в росте в детстве. Исследование также показало, что эти изменения в структуре мозга коррелируют со способностью распознавать лица. Взрослые лучше узнают лица, чем дети, говорит автор исследования Джесси Гомес (Jesse Gomez) из Стэнфордского университета. Однако развитие веретенообразной извилины, области, которая связана с распознаванием лиц, протекает индивидуально.Ученые обнаружили, что с возрастом у людей увеличивается плотность веретенообразной извилины, расположенной в зрительной коре задней части мозга. Чем больше была плотность в области, тем лучше человек распознавал лица.