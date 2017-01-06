Трамп заявил, что Соединенным Штатам окупится стена с Мексикой

Фото: AmericaRU.com
"Бессовестные СМИ не говорят о том, что любые деньги, потраченные на строительство Великой стены, позже окупятся Мексикой!" – написал Трамп в Твиттере. Обещание построить стену на границе с Мексикой было краеугольным камнем его президентской кампании, и республиканец неоднократно заявлял, что за строительство должны платить не США.
Трамп не уточнил, будет ли его администрация строить стену на деньги налогоплательщиков. В своем выступлении в октябре он предложил, что для того, чтобы сдвинуть проект с мертвой точки можно использовать правительственные фонды США. Президент Мексики Пенья Ньето (Pena Nieto) заявил, что его страна не будет платить за стену.
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