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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп заявил, что Соединенным Штатам окупится стена с Мексикой
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Трамп заявил, что Соединенным Штатам окупится стена с Мексикой


Трамп заявил, что Соединенным Штатам окупится стена с Мексикой
Фото: AmericaRU.com
Избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) снова заговорил о необходимости построить стену на границе с Мексикой. По его словам, за строительство изначально заплатят Соединенные Штаты, а позже она окупится.

"Бессовестные СМИ не говорят о том, что любые деньги, потраченные на строительство Великой стены, позже окупятся Мексикой!" – написал Трамп в Твиттере. Обещание построить стену на границе с Мексикой было краеугольным камнем его президентской кампании, и республиканец неоднократно заявлял, что за строительство должны платить не США.

Трамп не уточнил, будет ли его администрация строить стену на деньги налогоплательщиков. В своем выступлении в октябре он предложил, что для того, чтобы сдвинуть проект с мертвой точки можно использовать правительственные фонды США. Президент Мексики Пенья Ньето (Pena Nieto) заявил, что его страна не будет платить за стену.
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