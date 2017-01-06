Трамп заявил, что Соединенным Штатам окупится стена с Мексикой

6 января 2017 года, 20:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107975

Избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) снова заговорил о необходимости построить стену на границе с Мексикой. По его словам, за строительство изначально заплатят Соединенные Штаты, а позже она окупится."Бессовестные СМИ не говорят о том, что любые деньги, потраченные на строительство Великой стены, позже окупятся Мексикой!" – написал Трамп в Твиттере. Обещание построить стену на границе с Мексикой было краеугольным камнем его президентской кампании, и республиканец неоднократно заявлял, что за строительство должны платить не США.Трамп не уточнил, будет ли его администрация строить стену на деньги налогоплательщиков. В своем выступлении в октябре он предложил, что для того, чтобы сдвинуть проект с мертвой точки можно использовать правительственные фонды США. Президент Мексики Пенья Ньето (Pena Nieto) заявил, что его страна не будет платить за стену.