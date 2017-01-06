Как смартфоны влияют на глаза детей

6 января 2017 года, 19:47

Фото: AmericaRU.com

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Симптомы синдрома сухого глаза наиболее распространены у детей, которые больше времени проводят за смартфонами, нежели на свежем воздухе, показало новое исследование.По словам ученых, когда дети месяц не брали в руки смартфоны, то симптомы улучшились. По данным Американской академии офтальмологии, синдром сухого глаза может негативно отразиться на зрении и успеваемости детей в школе.Мерцание экрана телевизора, смартфона или планшета связано с нарушением стабильности прероговичной слезной пленки, что повышает риск возникновения синдрома сухого глаза. Смартфоны, которые находятся на небольшом от глаз расстоянии, утомляют глаза, говорят южнокорейские исследователи.Ученые проанализировали данные 916 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Около 6,6 процентов страдали синдромом сухого глаза, из которых 97 процентов пользовались смартфонами в среднем более 3 часов в день. Примерно 55 процентов детей, которые не испытывали симптомы синдрома, пользовались смартфонами до 40 минут в день. Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMC Ophthalmology».