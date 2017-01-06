В России предложили запретить газ в многоэтажках

Фото: AmericaRU.com
Она отметила, что взрывы бытового газа в жилых домах зачастую заканчиваются трагическим - гибелью граждан, ранениями и разрушениями домов. Именно поэтому Ростехнадзор предлагает ввести в РФ запрет на использование газа для приготовления пищи и нагрева воды.
«В качестве альтернативы обсуждается комплектование жилых домов электроприборами», - заявила Непоседова.
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