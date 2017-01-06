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В России предложили запретить газ в многоэтажках


В России предложили запретить газ в многоэтажках
Фото: AmericaRU.com
В 2016 году в России 26 человек погибли в результате взрывов у них дома бытового газа. Чтобы этого избежать российское ведомство Ростехнадзор предлагает вообще запретить использовать газ в многоквартирных домах. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на представителя ведомства Юлию Непоседову.

Она отметила, что взрывы бытового газа в жилых домах зачастую заканчиваются трагическим - гибелью граждан, ранениями и разрушениями домов. Именно поэтому Ростехнадзор предлагает ввести в РФ запрет на использование газа для приготовления пищи и нагрева воды.

«В качестве альтернативы обсуждается комплектование жилых домов электроприборами», - заявила Непоседова.

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