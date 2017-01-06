Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:36 am | Чикаго 7:36 am | Сан-Франциско 5:36 am
Главная страница → Раздел: УкраинаВС РФ ищет новых командиров для ДНР и ЛНР, - разведка
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

ВС РФ ищет новых командиров для «ДНР» и «ЛНР», - разведка


ВС РФ ищет новых командиров для ДНР и ЛНР, - разведка
Фото: AmericaRU.com / gur.mil.gov.ua
Руководство ВС РФ ищет новых командиров для подразделений «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Руководством ВС РФ активизированы мероприятия по отбору кандидатов на командные должности в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК… среди офицерского состава других военных округов России для обеспечения ротационных мероприятий в зимне-весенний период 2017 года», - рассказали разведчики, отметив, что кандидаты сейчас проходят медицинское обследование и аттестационную комиссию.

«Большинство кандидатов пытается симулировать заболевания и оформить справки по семейным обстоятельствам, чтобы избежать командировки», - добавили в ГУР.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107969
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Раздел: Бизнес и маркетинг
For Sale Barber Shop w/Amenities For Sale Barber Shop w/Amenities
Раздел: Квартиры - сдам
квартира от собственника, без комиссии квартира от собственника, без комиссии
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается дом от собственника, без комиссии Сдается дом от собственника, без комиссии
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus