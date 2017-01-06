ВС РФ ищет новых командиров для «ДНР» и «ЛНР», - разведка

Фото: AmericaRU.com / gur.mil.gov.ua
«Руководством ВС РФ активизированы мероприятия по отбору кандидатов на командные должности в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК… среди офицерского состава других военных округов России для обеспечения ротационных мероприятий в зимне-весенний период 2017 года», - рассказали разведчики, отметив, что кандидаты сейчас проходят медицинское обследование и аттестационную комиссию.
«Большинство кандидатов пытается симулировать заболевания и оформить справки по семейным обстоятельствам, чтобы избежать командировки», - добавили в ГУР.
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