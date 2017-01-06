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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВирус Эбола скрывался в легких работника здравоохранения
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Вирус Эбола скрывался в легких работника здравоохранения


Вирус Эбола скрывался в легких работника здравоохранения
Фото: AmericaRU.com
Вирус Эбола зарекомендовал себя опасным заболеванием, от которого трудно избавиться. В некоторых случаях, когда считалось, что больные полностью выздоровели, вирус был обнаружен в глазах, сперме, амниотической жидкости, плаценте, грудном молоке и центральной нервной системе.

Недавно скрытый вирус Эбола был найден также в легких одного из медиков, работавших на месте эпидемии.
Медицинский работник был заражен во время эпидемии в Сьерра-Леоне. Позднее он был доставлен в больницу Рима. . Врачи были удивлены тем, что после того, как больной излечился, вирус все еще обнаруживался в нижних дыхательных путях пациента.

Автор исследования Джузеппе Ипполито (Giuseppe Ippolito) из Национального института Италии заявляет, что его исследования показали - вирус Эбола может вызвать повреждение легких из-за репликации вируса, но ранее этому не было получено доказательств. Медики обнаружили вирусную РНК и маркеры вирусной репликации в легких в течение пяти дней после того, как вирус Эбола был очищен в крови. Легкие пациента значительно пострадали.
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