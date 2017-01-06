Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:06 am | Чикаго 6:06 am | Сан-Франциско 4:06 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессНайден ископаемый плод, которому больше 52 миллионов лет
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Найден ископаемый плод, которому больше 52 миллионов лет


Найден ископаемый плод, которому больше 52 миллионов лет
Фото: AmericaRU.com
Растительный плод, превратившейся в уголь, был найден в Южной Америке. Ему больше 52 миллионов лет.

Древняя ягода принадлежит к семейству растений, к которому относятся картофель, помидоры и перец. Ученые говорят, что происхождение этого семейства гораздо древнее, чем считалось ранее.

Плод пасленовых был найден в тропических лесах Патагонии. Находка принадлежит команде Питера Уилфа (Peter Wilf), профессора геонаук в университете штата Пенсильвания.
«Это единственный ископаемый плод этой группы растений из когда-либо найденных. Сейчас семейство насчитывает более 2 тысяч видов. Это уникальная находка, поскольку ягоды практически никогда не становятся окаменелыми», - говорит профессор.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107965
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира продается квартира
Раздел: Медицина
Русская аптека онлайн в Америке Русская аптека онлайн в Америке
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus