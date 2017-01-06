Найден ископаемый плод, которому больше 52 миллионов лет

6 января 2017 года, 16:25

Фото: AmericaRU.com

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Растительный плод, превратившейся в уголь, был найден в Южной Америке. Ему больше 52 миллионов лет.Древняя ягода принадлежит к семейству растений, к которому относятся картофель, помидоры и перец. Ученые говорят, что происхождение этого семейства гораздо древнее, чем считалось ранее.Плод пасленовых был найден в тропических лесах Патагонии. Находка принадлежит команде Питера Уилфа (Peter Wilf), профессора геонаук в университете штата Пенсильвания.«Это единственный ископаемый плод этой группы растений из когда-либо найденных. Сейчас семейство насчитывает более 2 тысяч видов. Это уникальная находка, поскольку ягоды практически никогда не становятся окаменелыми», - говорит профессор.