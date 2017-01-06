Астрономы NASA нашли тысячи черных дыр

Фото: AmericaRU.com
В первом открытии были представлены данные о тысячах черных дыр, собранных благодаря наблюдениям Чандра. Это самое большое количество рентгеновских изображений, которое показывает самую высокую концентрацию сверхмассивных черных дыр из всех, когда-либо виденных. Плотность их такова, что на площади размером с полную Луну их можно разместить больше 5 тысяч.
Многие из таких черных дыр насчитывают миллиарды лет, сформировались вскоре после Большого взрыва. Большая часть имеет массу от 10 тысяч до 100 тысяч солнц.
Второе необычное открытие связано с обнаружением сверхмассивной черной дыры, которая стала заметна благодаря столкновению двух скоплений галактик. Это явление стало причиной ускорения частиц, которые закручиваются в необычные структуры.
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