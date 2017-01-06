Amazon открывает огромный книжный магазин в Нью-Йорке

Фото: AmericaRU.com
Новая площадь Amazon будет расположена внутри элитного торгового центра на Columbus Circle, недалеко от Центрального парка. Еще два магазина будут открыты в Чикаго и Дедхэме, штат Массачусетс.
В специализированных магазинах компании можно найти оригинальные издания Amazon Books. Для того, чтобы узнать цену на книги, нужно использовать свой смартфон для сканирования кода. Цены постоянно меняются.
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