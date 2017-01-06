Amazon открывает огромный книжный магазин в Нью-Йорке

6 января 2017 года, 15:20

Фото: AmericaRU.com

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В ноябре 2015 года розничная сеть Amazon открыла свой первый физический книжный магазин в родном Сиэтле. С тех пор заработала еще две крупных точки в Сан-Диего и Портленде. В скором времени компания откроет огромный книжный магазин в центральной части Манхэттена.Новая площадь Amazon будет расположена внутри элитного торгового центра на Columbus Circle, недалеко от Центрального парка. Еще два магазина будут открыты в Чикаго и Дедхэме, штат Массачусетс.В специализированных магазинах компании можно найти оригинальные издания Amazon Books. Для того, чтобы узнать цену на книги, нужно использовать свой смартфон для сканирования кода. Цены постоянно меняются.