Америка может стать энергетически независимой в 2026 году

6 января 2017 года, 14:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

США может стать чистым экспортером энергии к 2026 году, если добыча сырой нефти и природного газа продолжат увеличиваться, показывает новый анализ.Достижение «энергетической независимости» означает, что США будут экспортировать больше энергетических ресурсов, чем импортировать. Отчет Управления энергетической информации оценил ряд факторов, которые могут повлиять на энергетическую отрасль США, включая темпы технологического роста, уровень экономического роста, цены на нефть и газ.Эксперты ожидают, что использование природного газа, солнечной и ветровой энергии будет расти, а применение угля – сокращаться.«Да, США может быть полностью энергетически независимой», - заявил администратор управления Адам Симински (Adam Siminski), представляя отчет.