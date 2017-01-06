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Главная страница → Раздел: ПолитикаБарак Обама обратился к американскому народу: Наши лучшие дни еще впереди
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Барак Обама обратился к американскому народу: «Наши лучшие дни еще впереди»


Барак Обама обратился к американскому народу: Наши лучшие дни еще впереди
Фото: AmericaRU.com
Президент США Барак Обама (Barack Obama) в последний раз обратился к нации. В письме к американцам он оптимистично высказывается о будущем Америки.

Барак Обама заявил, что он гордится тем, что страна стала «более сильной и процветающей», чем 8 лет назад. Он надеется, что США и дальше будет опираться на прогресс. Он коснулся всех бед, которые пережила Америка с 2009 года: финансовый кризис, две войны и прочее. Он описал экономический рост, увеличение медицинского страхования, развитие «чистого» производства, изменение ситуации во внешней политике и многое другое.

Сегодняшнее положение страны Обама описал как «статус, которым я горжусь, и спокойно оставляю своему преемнику». «И все это произошло благодаря вам, - обращается Президент к народу. – Той напряженной работе и жертвам, которые вы принесли… Изменения никогда не бывают легкими и быстрыми».
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