Барак Обама обратился к американскому народу: «Наши лучшие дни еще впереди»

6 января 2017 года, 14:10

Фото: AmericaRU.com

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Президент США Барак Обама (Barack Obama) в последний раз обратился к нации. В письме к американцам он оптимистично высказывается о будущем Америки.Барак Обама заявил, что он гордится тем, что страна стала «более сильной и процветающей», чем 8 лет назад. Он надеется, что США и дальше будет опираться на прогресс. Он коснулся всех бед, которые пережила Америка с 2009 года: финансовый кризис, две войны и прочее. Он описал экономический рост, увеличение медицинского страхования, развитие «чистого» производства, изменение ситуации во внешней политике и многое другое.Сегодняшнее положение страны Обама описал как «статус, которым я горжусь, и спокойно оставляю своему преемнику». «И все это произошло благодаря вам, - обращается Президент к народу. – Той напряженной работе и жертвам, которые вы принесли… Изменения никогда не бывают легкими и быстрыми».