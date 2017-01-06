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В Северной Калифорнии выпало рекордное количество снега


В Северной Калифорнии выпало рекордное количество снега
Фото: AmericaRU.com
После долгих лет ожидания засуха в Калифорнии может, наконец, закончится. В северной части штата, в горах Сьерра-Невада, в результате шторма выпало более 1,5 метров снежного покрова. И поскольку до этого количество осадков было ниже среднего показателя, последний снегопад вызывает оптимизм.

«Появилась надежда того, что мы получим самый значительный по количеству воды год за последнее время», - считает синоптик Национальной службы погоды в Сакраменто Майк Кочасик (Mike Kochasic). До этого рекордными по влажности были 1982-1983 годы.

На горнолыжном курорте Скво Элпайн выпало 1,9 метров снега, в Сода Спрингс – 17, метров, в районе озера Тахо – 1,5 метров.

В центральной и южной части Калифорнии воды выпало настолько, чтобы достичь показателей 1968-1969 годов.
В грядущие выходные в Калифорнии вновь ожидается снежная буря, которая пройдет через горы. Синоптики ожидают новой волны сильного снегопада. Это может стать причиной наводнения через несколько недель.
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