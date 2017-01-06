Экс-президент Украины озвучил свой сценарий прекращения конфликта на Донбассе

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«И я предлагал (и сейчас предлагаю) Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были у власти, в партиях, нигде… Не были. Просто моральные авторитеты. И Украина таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война, и наладить отношения. Не надо братски, не надо дружески, надо просто человеческие, партнерские отношения», - поделился Кравчук своей идеей.
После того, как данная группа придёт к соглашению по Донбассу, он предложил отправить соответствующий документ на ознакомление и согласование президентам Украины и России.
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