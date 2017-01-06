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Главная страница → Раздел: УкраинаЭкс-президент Украины озвучил свой сценарий прекращения конфликта на Донбассе
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Экс-президент Украины озвучил свой сценарий прекращения конфликта на Донбассе


Экс-президент Украины озвучил свой сценарий прекращения конфликта на Донбассе
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Экс-президент Украины Леонид Кравчук уверен, что остановить кровопролитие на Донбассе могут «моральные авторитеты» из Украины и России. Об этом он заявил в интервью радио «Эхо Москвы».

«И я предлагал (и сейчас предлагаю) Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были у власти, в партиях, нигде… Не были. Просто моральные авторитеты. И Украина таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война, и наладить отношения. Не надо братски, не надо дружески, надо просто человеческие, партнерские отношения», - поделился Кравчук своей идеей.

После того, как данная группа придёт к соглашению по Донбассу, он предложил отправить соответствующий документ на ознакомление и согласование президентам Украины и России.

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