В сгоревшем доме в Орегоне найдены останки 5 человек

6 января 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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В Хаббарде, штат Орегон, в сгоревшем доме обнаружены тела пяти человек. По сообщению местных властей, дом был преднамеренно подожжен.Полиция нашла останки мужчины, женщины и троих детей. Это члены семьи Кроекер, проживавшие в доме, но коронер должен еще официально подтвердить личности погибших.Полиция проверяет содержимое сгоревшего дома в поисках улик. Пока информация о находках не разглашается. Известно лишь, что огонь от поджога уничтожил не только дом, но также магазин и гараж, прилегающие к нему. Чтобы стабилизировать три сгоревшие структуры, были призваны 40 спасателей и следователей. Расследование усложняется плохой погодой и условиями на месте, поскольку пожар вызвал большие разрушения. По факту открыто уголовное дело.