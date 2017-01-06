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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ сгоревшем доме в Орегоне найдены останки 5 человек
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В сгоревшем доме в Орегоне найдены останки 5 человек


В сгоревшем доме в Орегоне найдены останки 5 человек
Фото: AmericaRU.com
В Хаббарде, штат Орегон, в сгоревшем доме обнаружены тела пяти человек. По сообщению местных властей, дом был преднамеренно подожжен.

Полиция нашла останки мужчины, женщины и троих детей. Это члены семьи Кроекер, проживавшие в доме, но коронер должен еще официально подтвердить личности погибших.

Полиция проверяет содержимое сгоревшего дома в поисках улик. Пока информация о находках не разглашается. Известно лишь, что огонь от поджога уничтожил не только дом, но также магазин и гараж, прилегающие к нему. Чтобы стабилизировать три сгоревшие структуры, были призваны 40 спасателей и следователей. Расследование усложняется плохой погодой и условиями на месте, поскольку пожар вызвал большие разрушения. По факту открыто уголовное дело.
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