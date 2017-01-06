В сгоревшем доме в Орегоне найдены останки 5 человек

Фото: AmericaRU.com
Полиция нашла останки мужчины, женщины и троих детей. Это члены семьи Кроекер, проживавшие в доме, но коронер должен еще официально подтвердить личности погибших.
Полиция проверяет содержимое сгоревшего дома в поисках улик. Пока информация о находках не разглашается. Известно лишь, что огонь от поджога уничтожил не только дом, но также магазин и гараж, прилегающие к нему. Чтобы стабилизировать три сгоревшие структуры, были призваны 40 спасателей и следователей. Расследование усложняется плохой погодой и условиями на месте, поскольку пожар вызвал большие разрушения. По факту открыто уголовное дело.
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