Четыре человека пытали умственно неполноценного американца и показывали это в Facebook Live

Фото: AmericaRU.com
По крайней мере, четыре человека, включая молодую женщину, взяли в плен белого мужчину. Они связали его, заклеили рот скотчем и подвергли избиениями. Несколько раз ему резали кожу головы. При этом афроамериканцы кричали множество ругательств и говорили, что хотят сделать видео вирусным. Парня держали в плену 1-2 суток.
«Это вызывает отвращение. Все задаются вопросом, что заставило этих людей пойти на такое» - отметил представитель полиции Чикаго Эдди Джонсон (Eddie Johnson).
Как стало известно позднее, участники пыток знали свою жертву. Умственно отсталый парень из пригорода Стримвуд встретил одноклассника и его знакомых на улице, те заманили его в машину, которая была перед этим угнана. Они отвезли его в квартиру на Уэст Сайде и продержали не менее 24 часов. После того, как все закончилось, его выставили на холод в шортах. Парень был полностью дезориентирован. Полицейские доставили его в больницу, где пострадавшему оказали первую помощь.
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