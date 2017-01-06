Четыре человека пытали умственно неполноценного американца и показывали это в Facebook Live

6 января 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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В Чикаго арестованы четверо афроамериканцев, которые транслировали видео в режиме реального времени Facebook Live о пытках над умственно неполноценным белым американцем. Во время издевательств один из участников кричал: «К черту Трампа! К черту белых людей».По крайней мере, четыре человека, включая молодую женщину, взяли в плен белого мужчину. Они связали его, заклеили рот скотчем и подвергли избиениями. Несколько раз ему резали кожу головы. При этом афроамериканцы кричали множество ругательств и говорили, что хотят сделать видео вирусным. Парня держали в плену 1-2 суток.«Это вызывает отвращение. Все задаются вопросом, что заставило этих людей пойти на такое» - отметил представитель полиции Чикаго Эдди Джонсон (Eddie Johnson).Как стало известно позднее, участники пыток знали свою жертву. Умственно отсталый парень из пригорода Стримвуд встретил одноклассника и его знакомых на улице, те заманили его в машину, которая была перед этим угнана. Они отвезли его в квартиру на Уэст Сайде и продержали не менее 24 часов. После того, как все закончилось, его выставили на холод в шортах. Парень был полностью дезориентирован. Полицейские доставили его в больницу, где пострадавшему оказали первую помощь.