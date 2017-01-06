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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеАрахис в рационе маленьких детей может предотвратить страшные аллергии
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Арахис в рационе маленьких детей может предотвратить страшные аллергии


Арахис в рационе маленьких детей может предотвратить страшные аллергии
Фото: AmericaRU.com
Американские медики считают, что дети должны начать есть арахис и содержащие его продукты до первого дня рождения. Новые рекомендации от Национальных институтов здравоохранения, основанные на масштабном исследовании, показывает, что раннее включение арахиса в кормление младенцев резко снижает шансы иметь пищевые аллергии.

Врачи считают, что дети должны начать потребление арахиса примерно с 6-месячного возраста. Это самый большой сдвиг в диетических рекомендация для американцев за последние годы.

«Мы надеемся предотвратить большое количество случаев аллергии», - считает Мэттью Гринхоут (Matthew Greenhawt), доктор Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, один из авторов исследования. Анализ данных обнаружил, что раннее воздействие арахиса гораздо более вероятно защитит детей от развития пищевой реакции. В рекомендациях указаны детали, как именно кормить орехами детей с высокой и низкой степень риска аллергии по мене взросления.

Детям с высыпаниями на коже, экземой и выявленной аллергией на яйца, необходима проверка врача прежде, чем давать арахис. Другим детям медики советуют начать добавлять немного арахиса в овсяные хлопья или пюре.
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