Арахис в рационе маленьких детей может предотвратить страшные аллергии

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Врачи считают, что дети должны начать потребление арахиса примерно с 6-месячного возраста. Это самый большой сдвиг в диетических рекомендация для американцев за последние годы.
«Мы надеемся предотвратить большое количество случаев аллергии», - считает Мэттью Гринхоут (Matthew Greenhawt), доктор Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, один из авторов исследования. Анализ данных обнаружил, что раннее воздействие арахиса гораздо более вероятно защитит детей от развития пищевой реакции. В рекомендациях указаны детали, как именно кормить орехами детей с высокой и низкой степень риска аллергии по мене взросления.
Детям с высыпаниями на коже, экземой и выявленной аллергией на яйца, необходима проверка врача прежде, чем давать арахис. Другим детям медики советуют начать добавлять немного арахиса в овсяные хлопья или пюре.
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