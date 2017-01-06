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Россияне уведут авианосец «Адмирал Кузнецов» от берегов Сирии


Россияне уведут авианосец Адмирал Кузнецов от берегов Сирии
Фото: AmericaRU.com / mil.ru
Авианосная группировка Военно-морских сил России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» покинут зону сирийского конфликта. Таков приказ президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на начальника Генштаба ВС России генерала Валерия Герасимова.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии», - заявил военный.

С его слов, первыми зону конфликта покинет именно авианосная группировка Военно-морских сил России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов». Произойдёт это уже сегодня, 6 января.

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