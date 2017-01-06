Россияне уведут авианосец «Адмирал Кузнецов» от берегов Сирии

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии», - заявил военный.
С его слов, первыми зону конфликта покинет именно авианосная группировка Военно-морских сил России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов». Произойдёт это уже сегодня, 6 января.
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