В 2016 году военная прокуратура Украины разоблачила 329 коррупционеров

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/gp.gov.ua
«Все следователи военной прокуратуры… за весь 2016 в суд направили 285 обвинительных актов по факту получения или предоставление неправомерной выгоды (ст. 368 - 370 УК Украины "взяточничество") в отношении 329 человек», - рассказал Матиос, отметив, что в 2015 году этот показатель был в разы ниже. Тогда под суд пошли только 135 военных-коррупционеров.
Прокурор подчеркнул, что преступники понесли заслуженное наказание. «Судом им были объявлены приговоры с изоляцией от общества (арест, дисциплинарный батальон, ограничение свободы) от минимального наказания с арестом сроком на 3 месяца до максимального наказания - 8 лет лишения свободы», - поделился информацией Матиос.
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