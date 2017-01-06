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Главная страница → Раздел: УкраинаНа Харьковщине в ужасном ДТП погибли 6 человек. Среди них 2 детей
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На Харьковщине в ужасном ДТП погибли 6 человек. Среди них 2 детей


На Харьковщине в ужасном ДТП погибли 6 человек. Среди них 2 детей
Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
В Харьковской области Украины автомобиль, в салоне которого находились 7 человек, вылетел в кювет. В ДТП выжил только один человек. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Трагедия произошла вечером 5 января на автодороге «Харьков - Меловое». «Легковушка (Volvo 570) вылетела с дороги и попала в кювет. В машине ехало 7 человек, среди которых 2 ребенка (2009 года рождения). В результате аварии 3 взрослых и 1 ребенок погибли сразу», - рассказали спасатели, отметив, что ещё двое пострадавших погибли по пути в больницу.

Выжить удалось только одному участнику ДТП – 29-летнему мужчине. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за его жизнь.

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