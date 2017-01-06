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В Украине перекрыли канал переправки нелегалов, который «крышевала» ФСБ РФ


В Украине перекрыли канал переправки нелегалов, который крышевала ФСБ РФ
Фото: AmericaRU.com / dpsu.gov.ua
Украинские спецслужбы арестовали россиянина, который при содействии Федеральной службы безопасности РФ переправлял нелегалов через границу Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины, задержала Служба безопасности Украины совместно с пограничниками. Россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях», - рассказали в СБУ, отметив, что мужчина был пойман «на горячем» - при попытке переправить россиянку в одну из стран Закавказья.

В Службе безопасности Украины также добавили, что преступник орудовал при содействии российских спецслужб, а именно ФСБ.

По данному факту СБУ завела уголовное дело по ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ведётся расследование.

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