США потратили $3,4 млрд. на защиту союзников от агрессии России, - Керри

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«Мы твердо поддерживали демократическую Украину и, отвечая на российские провокации, оказывали широкую помощь нашим союзникам в Северной и Центральной Европе», - заявил американец, подчеркнув, что США не пожалели денег на их защиту.
«3,4 миллиарда долларов - это та сумма, которую мы потратили для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону», - сообщил Керри.
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