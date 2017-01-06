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Главная страница → Раздел: УкраинаСША потратили $3,4 млрд. на защиту союзников от агрессии России, - Керри
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США потратили $3,4 млрд. на защиту союзников от агрессии России, - Керри


США потратили $3,4 млрд. на защиту союзников от агрессии России, - Керри
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
За последние годы США потратили 3,4 миллиарда долларов на защиту своих союзников от агрессивно настроенной России. Об этом на пресс-конференции сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Джон Керри, передаёт «Украинская правда».

«Мы твердо поддерживали демократическую Украину и, отвечая на российские провокации, оказывали широкую помощь нашим союзникам в Северной и Центральной Европе», - заявил американец, подчеркнув, что США не пожалели денег на их защиту.

«3,4 миллиарда долларов - это та сумма, которую мы потратили для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону», - сообщил Керри.

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