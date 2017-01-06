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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЗачарованные возвращаются
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«Зачарованные» возвращаются


Зачарованные возвращаются
Фото: AmericaRU.com
Тенденция переснимать старые фильмы или сериалы набирает обороты, и на этот раз в центре внимания «Зачарованные». Телеканал CW заказал пилотный сценарий для ремейка сериала, который выходил с 1998 по 2006 годы.

Над проектом будет работать исполнительный продюсер сериала «Девственница Джейн» Дженни Снайдер (Jennie Snyder), передает E! News. В новых «Зачарованных» будет совершенно новый актерский состав, а действие сюжета разворачивается в 1976 году вокруг трех ведьм, которые собрались вместе, чтобы бороться с силами зла (и бороться за права женщин).

В оригинальном сериале снимались Алисса Милано (Alyssa Milano), Холли Мэри Комбс (Holly Marie Combs), Шеннен Доэрти (Shannen Doherty) и Роуз МакГоуэн (Rose McGowan). Комбс уже прокомментировала новость о ремейке: "Мы желаем им удачи".
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