«Зачарованные» возвращаются

Фото: AmericaRU.com
Над проектом будет работать исполнительный продюсер сериала «Девственница Джейн» Дженни Снайдер (Jennie Snyder), передает E! News. В новых «Зачарованных» будет совершенно новый актерский состав, а действие сюжета разворачивается в 1976 году вокруг трех ведьм, которые собрались вместе, чтобы бороться с силами зла (и бороться за права женщин).
В оригинальном сериале снимались Алисса Милано (Alyssa Milano), Холли Мэри Комбс (Holly Marie Combs), Шеннен Доэрти (Shannen Doherty) и Роуз МакГоуэн (Rose McGowan). Комбс уже прокомментировала новость о ремейке: "Мы желаем им удачи".
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Мишель Обама в последний раз появится на ТВ в качестве первой леди →
- Джанет Джексон родила первого ребенка →
- Сэм Хант помолвлен с Ханной Ли Фаулер →
- Американские кинотеатры в прошлом году заработали больше 11 миллиардов долларов →
- Лорен Конрад беременна →
- В возрасте 106 лет умер художник Тайрус Вонг, создавший «Бэмби» →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107935
http://www.americaru.com/news/107935