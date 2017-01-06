Трамп требует от Toyota либо строить завод, либо платить большой налог

6 января 2017 года, 11:02

Фото: AmericaRU.com

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На этой неделе избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) раскритиковал компанию Toyota за намерение построить завод в Мексике. Он также угрожает производителю автомобилей высокими налогами на импорт, если компания не примет решение о строительстве завода на территории Соединенных Штатов."Toyota Motor заявила, что построит новый завод в городе Баха, Мексика, чтобы производить автомобили Corolla для США. Исключено! Постройте завод в США или будете платить большие налоги на границе", - написал Трамп в Твиттере. Ранее Трамп потребовал от General Motors перенести производство Chevy Cruze из Мексики в США, также пригрозив высокими налогами на импорт.Toyota объявила о своих планах по строительству завода в Мексике в апреле 2015 года. Тогда планировалось, что новое производство заменит завод в Онтарио, Канада. В четверг генеральный директор Toyota Акио Тоёда (Akio Toyoda) заявил, что у него нет в планах менять место производства автомобилей. Он также отметил, что его компания и Трамп ориентированы в одном направлении, и ему хотелось бы внимательно следить за различными решениями избранного президента.