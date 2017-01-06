США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена

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Государственный департамент заявил, что Хамза бен Ладен (Hamza bin Laden) был включен в список международных террористов за деятельность, которая "представляет серьезный риск для национальной безопасности и граждан США". В 2014 году Хамза бен Ладен был официально назван членом Аль-Каиды и преемником своего отца. В заявлении госдепартамента говорится, что в прошлом году в аудиосообщении младший бен Ладен призывал к совершению актов терроризма в западных столицах и угрожал отомстить США. Он также обращался к террористам-одиночкам устраивать теракты не только в Соединенных Штатах, но и во Франции и Израиле.
"Хамза бен Ладен активно занимается терроризмом", - сказал представитель госдепартамента, добавив, что лица, занимающиеся терроризмом, отрицают факт доступа к финансовой системе США. Основатель Аль-Каиды Усама бен Ладен был убит американским спецназом в Пакистане в 2011 году.
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