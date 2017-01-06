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США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена


США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена
Фото: AmericaRU.com
Администрация Обамы ввела санкции против Хамзы бен Ладена, заявив, что он представляет опасность для национальной безопасности США. Его отца Усаму бен Ладена (Osama bin Laden) считают вдохновителем террористических актов 11 сентября 2001 года.

Государственный департамент заявил, что Хамза бен Ладен (Hamza bin Laden) был включен в список международных террористов за деятельность, которая "представляет серьезный риск для национальной безопасности и граждан США". В 2014 году Хамза бен Ладен был официально назван членом Аль-Каиды и преемником своего отца. В заявлении госдепартамента говорится, что в прошлом году в аудиосообщении младший бен Ладен призывал к совершению актов терроризма в западных столицах и угрожал отомстить США. Он также обращался к террористам-одиночкам устраивать теракты не только в Соединенных Штатах, но и во Франции и Израиле.

"Хамза бен Ладен активно занимается терроризмом", - сказал представитель госдепартамента, добавив, что лица, занимающиеся терроризмом, отрицают факт доступа к финансовой системе США. Основатель Аль-Каиды Усама бен Ладен был убит американским спецназом в Пакистане в 2011 году.
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