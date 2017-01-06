В США задержали женщину, пытавшуюся провезти более 900 пакетов героина

6 января 2017 года, 10:17

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов арестовали 41-летнюю жительницу Вермонта, которая пыталась провезти 901 пакет героина. Полицейский Курт Д`Анжело из штата Массачусетс остановил пикап, который направлялся на север, на федеральной автостраде номер 91, увидев нарушение правил дорожного движения.Поговорив с водителем, страж порядка заподозрил неладное и обыскал транспортное средство, в котором обнаружил странные пакеты. Как выяснилось, в них находился героин. Инцидент произошел около 5 часов вечера. Водитель, которую идентифицировали как Коррину Кар (Corrina Carr), была арестована по обвинению в торговле героином и за то, что не пристегнула ремень безопасности. Ожидается, что в четверг женщина предстанет перед окружным судом Гринфилда.