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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ США задержали женщину, пытавшуюся провезти более 900 пакетов героина
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В США задержали женщину, пытавшуюся провезти более 900 пакетов героина


В США задержали женщину, пытавшуюся провезти более 900 пакетов героина
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов арестовали 41-летнюю жительницу Вермонта, которая пыталась провезти 901 пакет героина. Полицейский Курт Д`Анжело из штата Массачусетс остановил пикап, который направлялся на север, на федеральной автостраде номер 91, увидев нарушение правил дорожного движения.

Поговорив с водителем, страж порядка заподозрил неладное и обыскал транспортное средство, в котором обнаружил странные пакеты. Как выяснилось, в них находился героин. Инцидент произошел около 5 часов вечера. Водитель, которую идентифицировали как Коррину Кар (Corrina Carr), была арестована по обвинению в торговле героином и за то, что не пристегнула ремень безопасности. Ожидается, что в четверг женщина предстанет перед окружным судом Гринфилда.
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