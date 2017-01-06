Житель Висконсина запер женщину в деревянной коробке

6 января 2017 года, 10:00

Фото: AmericaRU.com

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Житель Висконсина ударил женщину электрошоком, а затем запер ее в деревянном ящике. Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, он принуждал ее к действиям сексуального характера.В докладе полиции говорится, что женщина была заперта в течение суток. Предполагаемое похищение произошло 28 декабря, подозреваемого задержали на следующий день, когда его жертве удалось сбежать. Представитель офиса шерифа округа Маратон заявил, что 54-летний Аллен Джемроз (Allen Jamroz) обвиняется в похищении и нападении с целью сексуального насилия. Он был выпущен под залог в размере 30 тысяч долларов.Женщина рассказала полиции, что пошла в дом Джемроза, чтобы навестить его внучку, которой там в итоге не оказалось. Тогда мужчина не растерялся и попросил ее о помощи в проекте реконструкции подвала с дома, а затем использовал электрошоковый пистолет. По словам жертвы, он связал ее клейкой лентой и забрал мобильный. В дополнение к похищению и сексуальному насилию, Джемрозу было предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы.