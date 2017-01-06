Королеву Елизавету едва не застрелил собственный гвардеец

6 января 2017 года, 09:42

Фото: AmericaRU.com

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Во время ночной прогулки в Букингемском дворце королева Елизавета оказалась на волосок от смерти из-за бдительности собственного караульного, который мог бы застрелил ее, спутав со злоумышленником, сообщает The Times of London.90-летняя монархиня, которая страдает бессонницей, иногда может выйти на ночную прогулку. Во время одного из таких променадов в стенах дворца, когда на часах пробило три, гвардеец наткнулся на «фигуру в темноте», и сразу предположил худшее. Однако, когда он, видимо что-то предчувствуя, спросил, есть ли там кто, ему ответила сама королева."Черт возьми, ваше величество, я чуть не застрелил вас", - сказал он, когда осознал свою ошибку. Но королева оказалась не из робкого десятка. "Все в порядке. В следующий раз я позвоню заранее, так что вам не придется стрелять в меня", - ответила она.Когда именно произошел инцидент, не уточняется. В течение последних нескольких недель королева борется с простудой. Из-за этого она даже пропустила ежегодную рождественскую службу и празднование Нового года.