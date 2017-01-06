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Россию назвали главной киберугрозой для США


Россию назвали главной киберугрозой для США
Фото: AmericaRU.com
На сегодняшний день одной из главных угроз для США в киберпространстве является Россия. Об этом говорится в совместном заявлении директора Офиса национальной разведки США Джеймса Клэпа, замминистра обороны США по вопросам разведки Марселя Леттора и командующего киберкомандованя США Майкла Роджерса, передаёт агентство Укринформ.

«Россия является полномасштабным актером в киберпространстве, который создает главную угрозу правительству США, военной, дипломатической, коммерческой, другой критически важной инфраструктуре и ключевым сетям поставки услуг из-за её высокоразвитой наступательной киберпрограммы, применения сложных тактик, техники и процедур», - заявили главы американских разведведомств, выразив опасения тем фактом, что в последнее время российские хакеры нацелились на «правительственные организации, критически важную инфраструктуру, экспертные учреждения, университеты, политические организации и корпорации».

Клэп, Роджерс и Леттор подчеркнули, что для «безопасного существования США» необходимость пристально следить и реагировать на подобные кибератаки.

Напомним, в начале декабря прошлого года ФБР начала расследование по факту вмешательства российских хакеров в ход и результаты президентских выборов в США. Речь идёт о кибератаках россиян на сервера Демократической и Республиканской партий, Пентагона и другие. В результате, в конце декабря прошлого года президент США Барак Обама ввёл новые санкции против РФ. Под ограничения попали руководители российских спецслужб (ГРУ и ФСБ), а также другие физические и юридические лица. Кроме того, американцы выслали из США 35 российских дипломатов.

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