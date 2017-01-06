Спецслужбы США ответили на кибератаки Кремля тайными операциями, - Байден

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Он выразил тревогу по поводу настойчивого нежелания избранного президента США Дональда Трампа признать причастность Кремля к кибервмешательству в выборы американского президента. «Существует огромное единодушие (в разведсообществе – ред.) и убедительные доказательства того, что Россия пыталась повлиять на итоги президентской гонки в США», - подчеркнул Байден.
Вице-президент отметил, что санкции, введённые США в ответ на эти кибератаки, были полностью оправданы. «Когда вопрос больше месяца тому назад заключался в том, ответим ли мы на хакерские атаки, я сказал: мы сделаем это, когда (и как) выберем. Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то - нет. И мы сделали и то, и другое», - заявил он.
Напомним, в начале декабря прошлого года ФБР начала расследование по факту вмешательства российских хакеров в ход и результаты президентских выборов в США. Речь идёт о кибератаках россиян на сервера Демократической и Республиканской партий, Пентагона и другие. В результате, в конце декабря прошлого года президент США Барак Обама ввёл новые санкции против РФ. Под ограничения попали руководители российских спецслужб (ГРУ и ФСБ), а также другие физические и юридические лица. Кроме того, американцы выслали из США 35 российских дипломатов.
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