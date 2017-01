Алкоголизм может привести к сердечному приступу

5 января 2017 года, 20:39

Фото: AmericaRU.com

Злоупотребление алкоголем может увеличить риск возникновения сердечного приступа и других проблем с сердцем даже у людей, у которых нет в анамнезе болезни сердца или других известных факторов риска, предполагает новое исследование.После учета факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как курение, ожирение и диабет, злоупотребление алкоголем было связано с большим на 40 процентов риском возникновения сердечного приступа. Чрезмерное употребление спиртного также в два раза повышает вероятность развития фибрилляции предсердий, или нерегулярного учащенного сердцебиения. Кроме того, алкоголизм приводит к 2,3-кратному увеличение риска застойной сердечной недостаточности.Несмотря на то, что предыдущие исследования связывали ежедневное употребление алкоголя с пользой для здоровья, специалисты Университета Калифорнии в Сан Франциско настаивают на том, что злоупотребление спиртным не может быть оправдано мнимой полезностью для сердца.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American College of Cardiology».