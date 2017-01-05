Алкоголизм может привести к сердечному приступу

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После учета факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как курение, ожирение и диабет, злоупотребление алкоголем было связано с большим на 40 процентов риском возникновения сердечного приступа. Чрезмерное употребление спиртного также в два раза повышает вероятность развития фибрилляции предсердий, или нерегулярного учащенного сердцебиения. Кроме того, алкоголизм приводит к 2,3-кратному увеличение риска застойной сердечной недостаточности.
Несмотря на то, что предыдущие исследования связывали ежедневное употребление алкоголя с пользой для здоровья, специалисты Университета Калифорнии в Сан Франциско настаивают на том, что злоупотребление спиртным не может быть оправдано мнимой полезностью для сердца.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American College of Cardiology».
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