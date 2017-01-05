Трамп вступил в борьбу с американскими шпионами

Фото: AmericaRU.com
Ранее Трамп отверг оценки аналитиков о влиянии России на ход выборов в ноябре, что сразу же ухудшило его отношения с ведущими спеслужбами Америки. А его обращение к Джулиану Ассанжу (Julian Assange), главе WikiLeaks, в эту среду еще больше подорвало его популярность среди агентов разведки и некоторых ведущих республиканцев.
В свою защиту Трамп уже в четверг разместил сообщение в Твиттере: «Нечестные СМИ врут о моем сговоре с Ассанжем! Я лишь утверждаю то же, что он – что люди должны знать правду и сами определять отношение к ней. Все СМИ лгут о том, что якобы я против «спецслужб» - на самом деле я их большой поклонник!». Тем не менее, Трамп очень не любит признавать свою неправоту, а разведка продолжает настаивать на убедительных доказательствах стороннего вмешательства в ход выборов.
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