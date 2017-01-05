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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп принимает на работу советника, уволенного губернатором Кристи
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Трамп принимает на работу советника, уволенного губернатором Кристи


Трамп принимает на работу советника, уволенного губернатором Кристи
Фото: AmericaRU.com
В среду избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) сообщил, что к его команде присоединился политический консультант Билл Стефьен (Bill Stepien).

Ранее он был изгнан из ближнего круга губернатора Нью-Джерси Криса Кристи (Chris Christie), когда раскрылось его участие в скандале с закрытием платных полос движения на мосту Джорджа Вашингтона в 2013 году. Теперь Стефьен станет вторым помощником и начальником политического отдела Трампа. Это будет частью «первой волны» новых назначений в Белом доме, анонсированной президентом. Как сообщает глава администрации Белого дома Райнс Прибус (Reince Priebus), все, кого затрагивает эта волна, оказывали неоценимую помощь нынешнему избранному президенту в течение последних нескольких месяцев и даже лет.

Стефьен вместе со своим бывшим начальником Кристи уже прокладывал дорогу к Белому дому, однако участие в скандале с мостом положило этому конец. Теперь он будет вознагражден за работу, проделанную в ходе предвыборной кампании Трампа.
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