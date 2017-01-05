Apple удалила приложение «The New York Times» из своего магазина в Китае

Фото: AmericaRU.com
У жителей материкового Китая осталось немного путей доступа к чтению «The New York Times» без помощи специальных программ, и данный шаг перекрыл еще один из них. Правительство начало блокировать сайты газеты в 2012 году после серии статей накоплении богатства семьей тогдашнего премьер-министра Вэня Цзябао (Wen Jiabao).
Английская и китайская версии приложения исчезли из App Store в Китае 23 декабря. При этом программы других международных изданий, включая «The Financial Times» и «The Wall Street Journal», по-прежнему доступны. Представитель Apple Фрэд Сейнз (Fred Sainz) рассказал, что приложение нарушало местные правовые нормы, и поэтому его убрали. Однако не сообщается, какие нормы были нарушены, кто обратился в компанию, и существует ли соответствующее решение суда.
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