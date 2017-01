Apple удалила приложение «The New York Times» из своего магазина в Китае

5 января 2017 года, 19:27

В конце декабря компания Apple удалила новостное приложение «The New York Times» из версии своего магазина для Китая. Сообщается, что поводом для этого стало требование китайских властей.У жителей материкового Китая осталось немного путей доступа к чтению «The New York Times» без помощи специальных программ, и данный шаг перекрыл еще один из них. Правительство начало блокировать сайты газеты в 2012 году после серии статей накоплении богатства семьей тогдашнего премьер-министра Вэня Цзябао (Wen Jiabao).Английская и китайская версии приложения исчезли из App Store в Китае 23 декабря. При этом программы других международных изданий, включая «The Financial Times» и «The Wall Street Journal», по-прежнему доступны. Представитель Apple Фрэд Сейнз (Fred Sainz) рассказал, что приложение нарушало местные правовые нормы, и поэтому его убрали. Однако не сообщается, какие нормы были нарушены, кто обратился в компанию, и существует ли соответствующее решение суда.