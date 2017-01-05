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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЗадержана группа противников Трампа, снявшая видео с избиением беззащитного
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Задержана группа противников Трампа, снявшая видео с избиением беззащитного


Задержана группа противников Трампа, снявшая видео с избиением беззащитного
Фото: AmericaRU.com / Fotolia / Dana S. Rothstein
Недавно пользователей Facebook потрясло видео с участием перепуганного молодого человека в серой толстовке, подвергавшегося издевательствам. Его кисти и шею связали оранжевыми повязками, а рот заклеили клейкой лентой. Съемку вела женщина, а двое ее спутников резали одежду пострадавшего ножами, избивали его и даже пытались скальпировать.

В течение видео, которое длится 28 минут, неоднократно звучат ругательства в адрес Дональда Трампа (Donald Trump) и вообще белокожих людей. В середине действа один из участников даже назвал жертву «олицетворением Трампа» и пригрозил задушить угарным газом в автомобиле. Изначально было неясно, что произошло с мужчиной после окончания видео. Однако во вторник полиция Чикаго обнаружила пострадавшего блуждающим по улице. Сообщается, что он страдает психическим расстройством. Вскоре полиции удалось задержать четверых подозреваемых – двух мужчин и двух женщин.
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