Задержана группа противников Трампа, снявшая видео с избиением беззащитного

Фото: AmericaRU.com / Fotolia / Dana S. Rothstein
В течение видео, которое длится 28 минут, неоднократно звучат ругательства в адрес Дональда Трампа (Donald Trump) и вообще белокожих людей. В середине действа один из участников даже назвал жертву «олицетворением Трампа» и пригрозил задушить угарным газом в автомобиле. Изначально было неясно, что произошло с мужчиной после окончания видео. Однако во вторник полиция Чикаго обнаружила пострадавшего блуждающим по улице. Сообщается, что он страдает психическим расстройством. Вскоре полиции удалось задержать четверых подозреваемых – двух мужчин и двух женщин.
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