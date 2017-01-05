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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСредиземноморская диета поможет сохранить здоровье мозга
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Средиземноморская диета поможет сохранить здоровье мозга


Средиземноморская диета поможет сохранить здоровье мозга
Фото: AmericaRU.com
Полезная для сердца средиземноморская диета также может помочь сохранить здоровье мозга пожилых людей, полагают авторы нового исследования.

Исследователи, которые в течение трех лет изучали объем мозга сотен пожилых людей, обнаружили, что испытуемые, которые более внимательно следили за своим питанием – ели много фруктов, овощей, оливкового масла и бобов – имели больший объем мозга по сравнению с теми, кто не следовал средиземноморской диете. "Мы выявили, что средиземноморская диета оказывает защитный эффект от снижения когнитивных способностей, слабоумия и болезни Альцгеймера", - говорит автор исследования Мишель Лучано (Michelle Luciano) из Университета Эдинбурга.

Следуя средиземноморской диете, вам стоит употреблять больше фруктов, овощей, оливкового масла вместо сливочного масла, а также бобов и зерен злаков, таких как пшеница и рис. Кроме того, рацион включает умеренное количество рыбы, молочных продуктов и вина, в то время как красное мясо и мясо птицы можно есть в ограниченном количестве.
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