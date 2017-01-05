Число заявок на пособие по безработице упало до 43-летнего минимума

Фото: AmericaRU.com
Число первоначальных заявлений на получение пособия по безработице сократилось на 28 тысяч с учетом сезонных колебаний. На неделе, завершившейся 31 декабря, оно составило 235 тысяч, говорится в заявлении Министерства труда. Это количество почти достигло 233 тысяч заявлений, которые были поданы в середине ноября прошлого года, когда был отмечен самый низкий уровень с ноября 1973 года.
Количество новых заявлений, как правило, то снижается, то увеличивается за время сезона праздников, который начинается в День благодарения и длится до начала января. Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 96 недель подряд, что говорит о здоровье рынка труда. Уровень безработицы в стране достиг 9-летнего минимума и в настоящее время составляет 4,6 процента.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Марк Цукерберг планирует объехать все штаты →
- Macy's закрывает 68 магазинов и увольняет 10 тысяч работников →
- Глобальные природные катастрофы стоили мировым страховщикам 60 миллиардов долларов →
- Сторонние продавцы на Amazon в 2016 году получили рекордные заработки →
- Какие новогодние обещания помогут вам сэкономить деньги? →
- Губернатор Нью-Йорка собирается предоставить бесплатное обучение детям из семей с низким и средним доходом →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107907
http://www.americaru.com/news/107907