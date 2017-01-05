Число заявок на пособие по безработице упало до 43-летнего минимума

5 января 2017 года, 18:18

Фото: AmericaRU.com

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На прошлой неделе количество американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице упало до 43-летнего минимума, что указывает на усиление рынка труда.Число первоначальных заявлений на получение пособия по безработице сократилось на 28 тысяч с учетом сезонных колебаний. На неделе, завершившейся 31 декабря, оно составило 235 тысяч, говорится в заявлении Министерства труда. Это количество почти достигло 233 тысяч заявлений, которые были поданы в середине ноября прошлого года, когда был отмечен самый низкий уровень с ноября 1973 года.Количество новых заявлений, как правило, то снижается, то увеличивается за время сезона праздников, который начинается в День благодарения и длится до начала января. Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 96 недель подряд, что говорит о здоровье рынка труда. Уровень безработицы в стране достиг 9-летнего минимума и в настоящее время составляет 4,6 процента.