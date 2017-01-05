Хиллари Клинтон намерена баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка

5 января 2017 года, 17:52

Фото: AmericaRU.com

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Не прошло и двух месяцев с тех пор как Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) проиграла на президентских выборах Дональду Трампу (Donald Trump). Теперь она намерена баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка и сместить Билла де Блазио (Bill de Blasio), передает Newsmax."Она не исключает эту возможность", - говорит источник, знакомый с ситуацией. Он также добавил, что люди из близкого окружения демократа поддерживают ее в этом. Другие источники утверждают, что Клинтон приняла данное решение из-за неудовлетворенности работой де Блазио со стороны демократов. "Если бы она баллотировалась, то непременно одержала бы победу", - сказал один из них.Некоторые советники Клинтон предсказывают, что Трамп окажется не очень хорошим президентом, а бывший госсекретарь сможет еще раз попробовать свои силы на предвыборной гонке 2020 года. Однако даже ее ближайшие союзники говорят, что шансы, что она снова будет баллотироваться на пост президента - невелики.