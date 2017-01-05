Хиллари Клинтон намерена баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка

Фото: AmericaRU.com
"Она не исключает эту возможность", - говорит источник, знакомый с ситуацией. Он также добавил, что люди из близкого окружения демократа поддерживают ее в этом. Другие источники утверждают, что Клинтон приняла данное решение из-за неудовлетворенности работой де Блазио со стороны демократов. "Если бы она баллотировалась, то непременно одержала бы победу", - сказал один из них.
Некоторые советники Клинтон предсказывают, что Трамп окажется не очень хорошим президентом, а бывший госсекретарь сможет еще раз попробовать свои силы на предвыборной гонке 2020 года. Однако даже ее ближайшие союзники говорят, что шансы, что она снова будет баллотироваться на пост президента - невелики.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Дональд Трамп хочет изменить руководство американских разведслужб →
- Барак Обама сделал последнюю отчаянную попытку сохранить закон о здравоохранении →
- В Неваде узаконили марихуану для использования в рекреационных целях →
- Демократы пытаются помешать отмене реформы здравоохранения →
- Хиллари Клинтон пригласили на инаугурацию Дональда Трампа →
- Трамп прокомментировал растущую угрозу ядерного удара со стороны Северной Кореи: "Этого не будет!" →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107905
http://www.americaru.com/news/107905