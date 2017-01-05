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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеНизкий уровень витамина D у мужчин связан с частыми приступами головной боли
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Низкий уровень витамина D у мужчин связан с частыми приступами головной боли


Низкий уровень витамина D у мужчин связан с частыми приступами головной боли
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование финских ученых предполагает, что у мужчин с низким уровнем витамина D отмечается повышенный риск возникновения частых головных болей.

В ходе исследования специалисты Университета Восточной Финляндии проанализировали данные около 2600 финских мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. Испытуемые сдали анализ крови и ответили на вопросы о частоте головных болей. Около 70 процентов участников имели недостаток витамина D. В среднем, у мужчин с частыми головными болями - не реже одного раза в неделю – уровень витамина D в крови составил 15,3 нг/мл (38,3 нмоль/л), по сравнению с 17,6 нг/мл (43,9 нмоль/л) у тех, кто редко испытывал головную боль.

Мужчины с самыми низкими уровнями витамина D (ниже 11,6 нг/мл или 28,9 нмоль/л) в два раза чаще страдали от частых головных болей по сравнению с мужчинами с самыми высокими уровнями витамина D (выше 22 нг/мл или 55 нмоль/л). Пока не ясно можно ли применить полученные результаты к женщинам.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Scientific Reports».
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